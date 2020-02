Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακή σύλληψη διαρρήκτη

Ο δράστης προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματος του.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες έναν 21χρονο, ο οποίος μαζί με συνεργό του, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αγνόησαν τα σήματα για έλεγχο που τους έγιναν από αστυνομικούς και ανέπτυξαν ταχύτητα ρίχνοντας παράλληλα προς το μέρος του περιπολικού διάφορα αντικείμενα.

Στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν και κοντά στον οικισμό της Αγίας Σοφίας, οι δράστες έχασαν τον έλεγχο του οχήματος το οποίο έπεσε σε κολώνα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 21χρονο.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης πρόκυψε ότι οι δράστες νωρίτερα με το όχημα που αφαίρεσαν από την περιοχή της Πυλαίας προέβησαν σε τρεις διαρρήξεις καταστημάτων στις περιοχές Θέρμης και Θερμαϊκού, από τα οποία αφαίρεσαν συρτάρια ταμειακών μηχανών, βιβλιάρια τραπεζών καθώς και ένα κουτί εράνων.