Θεσσαλονίκη

Διαρρήκτες ανατίναξαν ΑΤΜ έξω από τράπεζα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέσσερα άτομα τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην πρόσοψη ενός εκ των δύο ΑΤΜ στην είσοδο τραπεζικού υποκαταστήματος στην Πυλαία.

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκαν τα ξημερώματα δύο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερα άτομα τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην πρόσοψη ενός εκ των δύο ΑΤΜ στην είσοδο τραπεζικού υποκαταστήματος στην Πυλαία.

Αφού προκάλεσαν έκρηξη, παραβίασαν το περίβλημα του μηχανήματος και εισήλθαν στην τράπεζα, πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, επιβιβάστηκαν σε σκούρο όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας καθώς και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό των διαρρηκτών στην ευρύτερη περιοχή απέβησαν όμως άκαρπες.

Οι κινήσεις τους πάντως καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του υποκαταστήματος, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ενώ αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και της Σήμανσης συνέλεξαν στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος.