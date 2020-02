Πέλλα

Είχε ναρκωτικά θαμμένα στην αυλή και οπλοστάσιο στο σπίτι!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από ηρωίνη και κάνναβη, μέχρι αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων, πιστόλια και βαλλίστρα είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς.

Ναρκωτικά, πιστόλια, περίστροφα κρότου - αερίου καθώς και μία βαλλίστρα είχε στην κατοχή του 53χρονος από την Κρύα Βρύση Πέλλας, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Από τα οκτώ βάζα με ποσότητες κάνναβης που εντοπίστηκαν, συνολικού βάρους 307 γραμμαρίων, τα έξι βρίσκονταν θαμμένα στην αυλή, ενώ κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικά δισκία που κατείχε χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και μικροποσότητα ηρωίνης, όπως επίσης αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων.

Στον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών συνέβαλε ο σκύλος ναρκωτικών ουσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, Ακύλας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα και κατέσχεσαν στο σπίτι του 53χρονου πέντε πιστόλια κρότου - αερίου (τα δύο έφεραν γεμιστήρα), τρία περίστροφα κρότου - αερίου, 48 αμπούλες κρότου - αερίου, 194 φυσίγγια κρότου - αερίου και μια βαλλίστρα με 3 βέλη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.