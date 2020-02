Κιλκίς

Είχε κάνει το σπίτι του… πολεμικό μουσείο (εικόνες)

Πληθώρα ευρημάτων εντόπισαν οι αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων αρκετές χειροβομβίδες.

Συνελήφθη σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, 32χρονος Έλληνας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, εντοπίστηκε ο 32χρονος να οδηγεί όχημα, στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ανιχνευτής μετάλλων, 5 πεπαλαιωμένες αμυντικές χειροβομβίδες και μία ξιφολόγχη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσε βρέθηκε επιπλέον πεπαλαιωμένο πολεμικό υλικό, το οποίο και κατασχέθηκε. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

65 χειροβομβίδες,

17 οπλοβομβίδες,

1 όλμος και 1 ολμοβόλο,

3 περίστροφα και 1 τυφέκιο,

2 ξίφη και 16 ξιφολόγχες,

135 στρατιωτικά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

3 αντιαρματικά φυσίγγια και 1 αντιαρματικός κάλυκας,

21 βλήματα φυσιγγίων,

1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων,

31 κάλυκες και

μέρη πολεμικών τυφεκίων και περιστρόφου.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.