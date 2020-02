Θεσσαλονίκη

Καταδίκη οδηγού για πολύνεκρο τροχαίο

Που και πότε είχε συμβεί η τραγωδία στην ασφαλτο. Ποια ποινή επιβλήθηκε στον υπαίτιο.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών καταδικάστηκε 70χρονος Τσέχος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο, από αμέλεια, τριών ατόμων που επέβαιναν σε δύο δίκυκλες μηχανές.

Το τροχαίο δυστύχημα είχε συμβεί τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, μπροστά από το δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και στοίχισε τη ζωή σε έναν 28χρονο, τον 51 ετών πατέρα του κι έναν 22χρονο. Οι πρώτοι δύο σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο τρίτος υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Στην μηχανή του 22χρονου επέβαινε και μία 19χρονη (τότε), η οποία υπέστη πολλαπλά τραύματα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση που έγινε δεκτή από τους δικαστές του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης - ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η υπόθεση - ο 70χρονος «μετέβαλλε την πορεία του, κάνοντας αριστερό ελιγμό χωρίς να ανάψει εγκαίρως το φλας του αυτοκινήτου και δίχως να ελέγξει την κυκλοφορία». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μηχανή, στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος, Αλβανικής καταγωγής, που εκείνη την ώρα πήγαιναν στον φούρνο όπου εργάζονταν. «Απότοκος της πρώτης σύγκρουσης», σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας, ήταν η «δεύτερη σύγκρουση» με την μηχανή στην οποία επέβαινε ο 22χρονος και η 19χρονη φίλη του.

Το δικαστήριο έκρινε τον 70χρονο κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματικές βλάβες (για την νεαρή κοπέλα), ενώ αποφάσισε να αναστείλει επί τριετία την ποινή υπό την προϋπόθεση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και της εποπτείας από επιμελητή κοινωνικής αρωγής.

Ο ηλικιωμένος, που δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και δικάστηκε ερήμην, είχε ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του στην Ελλάδα από τη Γερμανία, όπου φέρεται να ζει, με σκοπό να περάσει τις διακοπές του, έχοντας ως προορισμό του την Χαλκιδική. Ο ίδιος, εξεταζόμενος από την Τροχαία, φέρεται να είχε καταθέσει ότι επιχείρησε να στρίψει στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευής πλοήγησης (GPS), αλλά, όπως ισχυρίστηκε η πολιτική αγωγή του 22χρονου δικυκλιστή, κατά τις πραγματογνωμοσύνες που ακολούθησαν δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη τέτοιας συσκευής μέσα στο όχημα.

Εκτός από το ποινικό σκέλος, για την υπόθεση κατατέθηκαν αγωγές αποζημίωσης που εκκρεμούν στα αρμόδια δικαστήρια.