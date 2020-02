Θεσσαλονίκη

Έκλεψαν 12 αυτοκίνητα ίδιου μοντέλου

Συμμορία με... "αδυναμία" σε συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων. Τα έκλεβαν και τα πουλούσαν.

"Αδυναμία" στα Smart είχε συμμορία, τα μέλη της οποίας κατάφεραν τους τελευταίους πέντε μήνες να κλέψουν δώδεκα οχήματα αυτής της μάρκας από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική ομάδα χρησιμοποιούσε ειδικές τεχνικές και εξοπλισμό προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» τα συστήματα ασφαλείας που διέθεταν τα αυτοκίνητα. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην δράση της συμμορίας φέρεται πως είχαν δύο 42χρονοι.

Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη και ο δεύτερος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές για άλλη υπόθεση. Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία τα μέλη της συμμορίας μετέφεραν τα κλεμμένα οχήματα στην Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας με σκοπό να τα πουλήσουν. Επτά απ' αυτά εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν ήδη στους ιδιοκτήτες τους.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 42χρονο επ' αυτοφώρω όταν προέβη σε μία ακόμη κλοπή αυτοκινήτου -του ίδιου μοντέλου- στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.