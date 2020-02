Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε αποθήκη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική όταν αποθήκη "τυλίχτηκε" στις φλόγες.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 18.30, σε γερανοφόρο όχημα που βρίσκεται έξω από εγκαταλελειμμένο κτήριο, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες.

Από την φωτιά δεν κινδύνεσε ανθρώπινη ζωή.

Όπως καταγγέλλουν στο GRTimes.gr κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για την τρίτη ημέρα που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τους ίδιους, στα εγκαταλελειμμένα κτήρια διαμένουν μετανάστες.

Σημειώνεται, ότι χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Περιμετρικά του χώρου υπάρχουν πολλά σκουπίδια και άλλα αντικείμενα.