Ηράκλειο

Σε κρίσιμη κατάσταση ανήλικη που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Ανήλικη έπεσε στο κενό. Δίνει "μάχη" για να κρατηθεί στην ζωή.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης, όταν κοπέλα έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο.

Η νεαρή, η οποία έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Κομμένο Μπεντένι, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 και μισή το βράδυ. Έντρομοι οι περαστικοί ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ να κάνει αγώνα δρόμου για να σωθεί η νεαρή, καθώς στο Βενιζέλειο σχεδόν όλες οι ειδικότητες γιατρών περίμεναν την πολυτραυματία για να επέμβουν άμεσα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζελείου Ανέστης Κιούλπαλης, «το κορίτσι έφτασε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Αυτή την ώρα τα τραύματα του, που είναι πολλαπλά, διερευνώνται από τους γιατρούς. Εμείς είμαστε σε θέση εφόσον κριθεί αναγκαίο να το νοσηλεύσουμε στη ΜΕΘ, εφόσον δεν θεωρηθεί απαραίτητο - λόγω της ηλικίας του - να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ».

Η αστυνομία που διερευνά το περιστατικό, εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στο κενό.

Εικόνες: ekriti.gr