Ηλεία

Φρίκη στη Μανωλάδα: Στον εισαγγελέα ο αλλοδαπός ληστής-βιαστής (βίντεο)

Ο κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, στην ίδια περιοχή.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Με σκυμμένο κεφάλι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 36χρονος που ξυλοκόπησε και λήστεψε μητέρα και κόρη στη Μανωλάδα, ενώ δεν δίστασε ακόμη και να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της άτυχης ηλικιωμένης.

Αφού ικανοποίησε τις αρρωστημένες προθέσεις του ο ληστής εξαφανίστηκε. Η ηλικιωμένη και η κόρη της ειδοποίησαν τις Αρχές, που ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Όταν συνελήφθη, διαπιστώθηκε πως εμπλέκεται και σε διαρρήξεις. Σε μία μάλιστα είχε απλώσει τα χέρια του και είχε ασελγήσει σε ανήλικη που βρισκόταν μόνη στο σπίτι.

Η μονοκατοικία τους στη Μανωλάδα έγινε το κολαστήριό τους όταν ο δράστης εισέβαλε και αιφνιδίασε τις δύο γυναίκες. Έδεσε την 76χρονη και την κλείδωσε στην τουαλέτα, έκανε άνω-κάτω το σπίτι για να βρει χρήματα. Τα 40 ευρώ που εντόπισε δεν του έφταναν. Ανάγκασε την 53χρονη να δανειστεί από γείτονες άλλα 100 ευρώ για να μην… ανατινάξει τη μητέρα της, την οποία υποτίθεται πως είχε ζώσει με εκρηκτικά.

Ο 36χρονος από την Αλβανία, που κατηγορείται για βιασμό, ληστεία αλλά και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.