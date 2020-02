Θεσσαλονίκη

“Χτύπησαν” ξανά οι διαρρήκτες των ΑΤΜ

Δεύτερο ΑΤΜ γίνεται στόχος ληστών στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα 24ωρο.

Έκρηξη σημειώθηκε σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), τα ξημερώματα, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Ήταν περίπου 3.30 τα ξημερώματα, όταν (σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ) δύο άτομα με κράνη, τα οποία επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, φέρονται να τοποθέτησαν εκρηκτική ύλη στο ΑΤΜ, που βρισκόταν στην πρόσοψη ασφαλιστικού γραφείου, στην οδό Πολυτεχνείου, στην Ευκαρπία.

Ακολούθησε έκρηξη και στη συνέχεια ο ένας εκ των δύο εισήλθε στο γραφείο και πήρε τα χρήματα από την κασετίνα του ΑΤΜ. προτού επιβιβαστεί στη μηχανή και αναχωρήσει με τον συνεργό του προς άγνωστη κατεύθυνση. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες τα ξημερώματα σημειώθηκε διάρρηξη με την ίδια μέθοδο σε δύο ΑΤΜ έξω από τράπεζα στην Πυλαία.