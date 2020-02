Φθιώτιδα

Παραμένει στη φυλακή ο ηλικιωμένος που ασελγούσε στην εγγονή του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, θα παραμείνει στις Φυλακές Γρεβενών...

Απορρίφθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, στη Λαμία, το αίτημα του 70χρονου δικηγόρου, που καταδικάστηκε σε 29 χρόνια κάθειρξης για ασέλγεια στην 7χρονη εγγονή του, να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεσή του.

Έτσι, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, θα παραμείνει στις Φυλακές Γρεβενών.

Στο αίτημα του ο δικηγόρος εξακολουθεί και αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται και σημείωνε ότι καταρρέει ψυχικά και σωματικά στη φυλακή, ενώ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην οικογένειά του και τον ίδιο προσωπικά. Για την προσωπικότητα του μάλιστα υπήρχε και κατάθεση από φίλο του.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την κοινωνία της Λαμίας και όχι μόνο, τον Μάιο του 2018, όταν το 7χρονο κοριτσάκι αποκάλυψε τα όσα ζούσε στο σπίτι αυτή και ο αδελφός της που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Δικάστηκε τον περασμένο Απρίλιο (2019) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Άμφισσας και καταδικάστηκε σε 29 χρόνια κάθειρξης χωρίς η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Πηγή: lamiareport.gr