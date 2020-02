Θεσσαλονίκη

Στην φυλακή φυγόποινος που βίαζε τις ανήλικες κόρες του

Οι Αρχές εντόπισαν φυγόποινο. Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 26 ετών για τον βιασμό των παιδιών του. Το χρονικό της φρίκης...

Φυγόποινος που καταδικάστηκε πρόσφατα σε συνολική κάθειρξη 26 ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση των δύο ανήλικων θυγατέρων του, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 39χρονο, η δίκη του οποίου έγινε τον προηγούμενο μήνα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, όπου ο ίδιος δεν παρέστη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε τελέστηκαν, κατά το κατηγορητήριο, το διάστημα από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με τις κόρες του να είναι, τότε, 14 και 12 ετών, αντίστοιχα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες γειτόνων και την έρευνα που ακολούθησε των αρμόδιων υπηρεσιών. Κατόπιν των καταγγελιών είχε συλληφθεί και μετά την απολογία του σε ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Όπως έγινε γνωστό κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 39χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του και έχει διαγνωστεί με σημαντικό ποσοστό αναπηρίας.