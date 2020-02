Ηράκλειο

Στην Εντατική η ανήλικη που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Διασωληνωμένη η ανήλικη, η οποία έπεσε από τα Ενετικά Τείχη, στην θέση Κομμένο Μπεντένι του Ηρακλείου.

Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται η ανήλικη, η οποία έπεσε χθες νωρίς το βράδυ από τα Ενετικά Τείχη, στην θέση Κομμένο Μπεντένι του Ηρακλείου.

Αμέσως μετά την πτώση της η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των γιατρών σε σχέση με τα πολλαπλά τραύματα που έφερε, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η αστυνομία που διερευνά το περιστατικό, εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε στο κενό.