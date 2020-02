Θεσσαλονίκη

Αποχή δικηγόρων για το δικαστικό ένσημο

24ωρη αποχή από τα καθήκοντά αποφάσισαν οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης.

Σε αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη (18/2) οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές που κατατίθενται ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων. Την 24ωρη αποχή αποφάσισε το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) στη διάρκεια συνεδρίασής του.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΔΣΘ Στάθης Κουτσοχήνας, η επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας των Πολυμελών Πρωτοδικείων αποτελεί «σημαντική οικονομική επιβάρυνση που δυσκολεύει την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη».

Την ίδια μέρα, ο ΔΣΘ διοργανώνει, από κοινού με την Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, εκδήλωση - διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο θέμα (στις 6.30μμ, στο συνεδριακό κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 14, στα Λαδάδικα).