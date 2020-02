Ηλεία

Ζευγάρι δέχθηκε άγρια επίθεση από τα σκυλιά του

Μεταφέρθηκαν με τραύματα στο νοσοκομείο.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στον Πύργο όταν δέχθηκαν άγρια επίθεση από τα σκυλιά τους, στην αυλή του σπιτιού τους.

Η οικογένεια έχει τσοπανόσκυλα ημίαιμα και αιτία της επίθεσης, όπως φαίνεται, είναι η έντονη επιθυμία των σκυλιών για ζευγάρωμα.

Συγκεκριμένα, το θηλυκό τετράποδο βρισκόταν σε οίστρο, δηλαδή στο γόνιμο μέρος του αναπαραγωγικού κύκλου του, με αποτέλεσμα να έχει έντονη την επιθυμία να ζευγαρώσει. Σε μια ανύποπτη στιγμή το τετράποδο όρμησε σε ένα κουτάβι της, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης της να αντιληφθεί το γεγονός και να σπεύσει άμεσα να χωρίσει την «αγριεμένη» σκύλα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να του επιτεθεί το τετράποδο, με τα υπόλοιπα αρσενικά που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση να κάνουν ακριβώς το ίδιο.

Ο άτυχος ιδιοκτήτης βλέποντας το μένος των σκυλιών του και την ανυπακοή τους να σταματήσουν, φώναξε δυνατά για βοήθεια.

Η γυναίκα του που βρισκόταν κοντά και άκουσε την έκκληση του άντρα της για βοήθεια, έσπευσε άμεσα στο σημείο με ένα κυνηγετικό όπλο στα χέρια. Όμως δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς υπό την απειλή του όπλου τα σκυλιά επιτέθηκαν και σε αυτή.

Η αγριότητα με την οποία επιτέθηκαν στους ιδιοκτήτες τους τα σκυλιά, είχε σαν αποτέλεσμα να κόψουν ολόκληρο κομμάτι από το πόδι του άνδρα, με την εικόνα να είναι αποκρουστική.

Άμεσα το ζευγάρι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας που είχε εφημερία, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της συζύγου κρίνεται καλύτερη, μιας και τα τραύματα που της προκάλεσαν είναι κυρίως εκδορές, ενώ του συζύγου αποκόπηκε ολόκληρο κομμάτι.

Και οι δυο παρέμειναν τη νύχτα για νοσηλεία, με τους γιατρούς να εκτιμούν και πάλι σήμερα το πρωί την κατάστασή τους και αν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν σπίτι τους.

Πηγή: patrisnews.com