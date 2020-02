Ηράκλειο

“Βάφτηκαν” και πάλι με αίμα οι δρόμοι στην Κρήτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν δυο νέα παιδιά μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κρήτη όταν ένας νεαρός άνδρας έχασε την ζωή του έπειτα από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν περίπου στις 9.30 το βράδυ όταν ο οδηγός ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε φοίνικα στην περιοχή του Γιόφυρο κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Από το σημείο την ώρα εκείνη περνούσε η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με τη γιατρό η οποία και αμέσως αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί και σταμάτησε μαζί με τους διασώστες προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 22χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταφέρει να βγει από το όχημα και προσπαθούσε να απεγκλωβίσει τον 22χρονο συνοδηγό ο οποίος όμως βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο έσπευσε και δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει και τον οδηγό του οχήματος και να τον μεταφέρει στο ΠαΓΝΗ, ο οποίος είχε και εκείνος τραυματιστεί όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός φαίνεται πως φορούσε ζώνη ασφαλείας και αυτή, όπως όλα δείχνουν, του έσωσε τη ζωή.