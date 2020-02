Λασιθίου

Λασίθι: παραδόθηκε ο δράστης του φονικού στη Νεάπολη

Ο 43χρονος, συνοδεία του δικηγόρου του Γιώργου Στειακάκη, εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα...

Παραδόθηκε το πρωί ο δράστης του φονικού στη Νεάπολη, όπου ένας 73χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιος του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, ο 43χρονος, συνοδεία του δικηγόρου του, εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα. Μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν οτι η οικογένεια του δράστη έχει φυγαδευτεί στα Χανιά.

Άλλωστε, ο ΑΝΤ1, με σχετικό ρεπορτάζ, ενημέρωνε χθες ότι ο δράστης ήταν έτοιμος να παραδοθεί. Αφού υπήρξε επικοινωνία του δράστη με δικηγόρο της περιοχής, ακολούθησαν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό συμβάν έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στην αγροτική περιοχή Κουρούνες Νεάπολης με αιτία τις κτηματικές διαφορές.