Λάρισα

Έκλεψαν ιερά κειμήλια από ναό

Τα ιερά αντικείμενα που πήραν οι ιερόσυλοι χρονολογούνται από το 1900.

Με τρία μπρούτζινα μανουάλια, ένα δισκοπότηρο επίσης μπρούτζινο και ένα επάργυρο Άγιο Ποτήριο, διέφυγαν ιερόσυλοι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, από το Μετόχι της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ρευματιά Φαρσάλων, το οποίο ανήκει στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους και λειτουργεί με το παλαιό ημερολόγιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα Ιερά αντικείμενα χρονολογούνται από το 1900.

Οι ιερόσυλοι έδρασαν ανενόχλητοι, γνωρίζοντας ότι το Μετόχι της Ιεράς Μονής βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία από το χωριό – μέσα σε αγροτικές καλλιέργειες – παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα του ναού.

Η κλοπή έγινε αντιληπτική από τον επιστάτη του Ιερού Ναού, ο οποίος ειδοποίησε αρχικά το Α.Τ. Φαρσάλων, και κατόπιν εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου προσήλθε στο Α.Τ. Φαρσάλων και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Για τον εντοπισμό των δραστών διεξάγει έρευνα το Α.Τ. Φαρσάλων.

Πηγές: εφημερίδα Ελευθερία και ifarsala.gr