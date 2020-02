Θεσσαλονίκη

Προσπάθησε να πουλήσει ναρκωτικά… σε αστυνομικό!

Συνελήφθη, μαζί με έναν συνεργό του, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο ένας πρόσεχε το “εμπόρευμα” κι ο άλλος προσέγγιζε πιθανούς ενδιαφερόμενους αγοραστές. Ο λόγος για έναν 36χρονο από την Νιγηρία κι έναν 32χρονο από τη Λιβύη, οι οποίοι προσπάθησαν να πουλήσουν ναρκωτικά σε αστυνομικό, στη Θεσσαλονίκη, αγνοώντας την ιδιότητά του.

Στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που διενεργούν Αστυνομικοί διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τόσο φυγόποινα άτομα, όσο και άτομα που ενέχονται σε περιπτώσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν έξι άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της πόλης (ευρύτερη περιοχή Πλατείας Αριστοτέλους).

Ειδικότερα, ο 32χρονος αποπειράθηκε να πουλήσει μικροποσότητα κάνναβης σε αστυνομικό, αγνοώντας την ιδιότητά του, και μόλις αυτή γνωστοποιήθηκε, αντιστάθηκε σθεναρά προκειμένου να διαφύγει, ενώ ο 36χρονος ήταν επιφορτισμένος με την επιτήρηση του χώρου όπου απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό προερχόμενο από αγοραπωλησίες παράνομων ουσιών καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποίησαν για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρία άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης αλλοδαπού από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών και δέκα μηνών και χρηματική ποινή για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών.