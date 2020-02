Άγιο Όρος

Φωτοβολταϊκά στο Άγιον Όρος

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των Μονών

Η παροχή υποστήριξης του ελληνικού κράτους προς το Άγιον Όρος, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των Μονών συζητήθηκε στη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, με εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, παρουσία του Διοικητή του Αγίου Όρους, Αθανάσιου Μαρτίνου.

Ακόμη, τέθηκαν τα ζητήματα των βιολογικών καθαρισμών, των αντιπυρικών σχεδίων των δασών του Αγίου Όρους, καθώς επίσης και η υπαγωγή του στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura, για την προστασία του οικοσυστήματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης.