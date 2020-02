Θεσσαλονίκη

Νέα έκρηξη σε ATM στη Θεσσαλονίκη

Νέα έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης σημειώθηκε, λίγο μετά τις 05:00 το πρωί, στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μπροστά στο πρώην δημαρχείο, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με τη χρήση αερίου οι δράστες προκάλεσαν την έκρηξη, πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη εκρήξεις σε ΑΤΜ σημειώθηκαν σε Πυλαία αλλά και Ευκαρπία.