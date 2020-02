Ηράκλειο

Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο «τυλίχτηκε» στις φλόγες τα ξημερώματα. Ερευνά τα αίτια η Πυροσβεστική.

Μεγάλες καταστροφές υπέστη ΙΧ αυτοκίνητο στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη αιτία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση, έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις υπαλλήλους της Πυροσβεστικής.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς, διερευνά το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.