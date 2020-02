Ηράκλειο

“Μαϊμού” λαχειοφόρος αγορά στο όνομα Συλλόγου

Απατεώνες χωρίς ηθικούς φραγμούς.. Εξαπατούν με πρόσχημα φιλανθρωπία για ανθρώπους με αναπηρία. Η καταγγελία του Συλλόγου.

Αετονύχηδες εξαπατούν πολίτες χρησιμοποιώντας τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα το όνομα του Συλλόγου «Το Μέλλον».

Ο λόγος για το Σύλλογο Γονέων και φίλων ΑμΕΑ Νότιας Κρήτης, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ σημαντικό και ουσιώδες κοινωνικό – και όχι μόνον – έργο.

Σύμφωνα λοιπόν με μέλη του Συλλόγου, το τελευταίο διάστημα επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις κοινωνικές ευαισθησίες ανύποπτων πολιτών, ζητώντας τους να στηρίξουν τη λαχειοφόρο αγορά που γίνεται από το “Μέλλον”.

Μια λαχειοφόρος αγορά “μαϊμού”, μιας και τα χρήματα που δίνουν οι ανυποψίαστοι πολίτες, μόνο στο Σύλλογο δεν καταλήγουν.

Αδίστακτοι απατεώνες

Στόχος του Συλλόγου “Το Μέλλον” είναι η στήριξη όλων των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναπηρίας, αλλά και η ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά για την απόκτηση του ρόλου που δικαιούνται όλα τα άτομα που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία.

“Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι στην περιοχή του Ηρακλείου με πρόσχημα την ενίσχυση του συλλόγου μας διενεργείται λαχειοφόρος αγορά προσεγγίζοντας συνανθρώπους μας.Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε ότι δεν πραγματοποιείται αυτό το διάστημα καμία τέτοια δράση και ειδικά της τάξεως των 20€. Παρακαλώ αν ποτέ αντιληφθείτε κάτι αντίστοιχο να μας ενημερώσετε για να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε αν δεν ισχύει. Σας ευχαριστούμε!”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Πρόκειται δυστυχώς για ένα ακόμη συμβάν που έρχεται να προστεθεί στα τόσα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στο Ηράκλειο και το υπόλοιπο νησί.

πηγή: cretapost.gr