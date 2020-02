Θεσπρωτία

Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για κακοποίηση σκύλου

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, συν τα έξοδα της δίκης επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηγουμενίτσας σε έναν Θεσπρωτό για την κακοποίηση ενός σκύλου, της Σμόκυ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Φιλοζωική Δράση εθελοντών Ν. Θεσπρωτίας αναφέρει:

«Η Δικαίωση της Σμόκυ ήρθε σήμερα. Μια νίκη για όλους εμάς που καθημερινά δίνουμε μεγάλο αγώνα, ώστε επιτέλους να αλλάξει η κατάσταση στην χώρα μας !!!!».