Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες στον κακοποιό που άρπαξε τσάντα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Αρπαγή τσάντας με την απειλή κατσαβιδιού. Εξιχνιάσθηκαν και ληστείες με δράστες αλλοδαπούς..

Χειροπέδες σε 27χρονο Έλληνα πέρασε η Ασφάλεια Καλαμαριάς. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέλη Ιανουαρίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, αφαίρεσε ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 27.000 ευρώ περίπου.

Όταν δε το θύμα προσπάθησε να τον σταματήσει, ο δράστης τον απείλησε με κατσαβίδι και αφού επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο άγνωστου συνεργού του, τράπηκε σε φυγή.

Παράλληλα η Ασφάλεια Καλαμαριάς σχημάτισε δικογραφίες:

Σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού, διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουλίου έως αρχές Αυγούστου του 2019, παραβίασε παράθυρο ισόγειας κατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς και αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα αξίας περίπου (4.000) ευρώ.

Σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού, διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα το χρονικό διάστημα από τέλη Νοεμβρίου έως αρχές Δεκεμβρίου παραβίασε μπαλκονόπορτα διαμερίσματος 1ου ορόφου στην περιοχή της Καλαμαριάς και αφαίρεσε (1) ρολόι χειρός αξίας (150) ευρώ και το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ.

Σε βάρος 39χρονου αλλοδαπού διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα παραβίασε μπαλκονόπορτα ανώγειου διαμερίσματος στην περιοχή της Καλαμαριάς και αφαίρεσε διάφορα ρούχα και αντικείμενα συνολικής αξίας (1.090) ευρώ περίπου, διάφορα προσωπικά έγγραφα του παθόντα, (1) κάρτα τράπεζας και το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ.

Σε βάρος δύο 17χρονων ημεδαπών και μίας 24χρονης, διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα: Το μήνα Μάιο του 2019 μαζί με άγνωστη συνεργό τους, εισήλθαν σε κατάστημα ψιλικών – καφέ στην περιοχή της Καλαμαριάς και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (420) ευρώ, (1) μπουκάλι βότκα, αξίας (35) ευρώ και μπουκάλια με αρώματα. Τέλη Οκτωβρίου του 2019 ο ένας 17χρονος και η 24χρονη από κοινού με άγνωστο συνεργό τους εισήλθαν σε κατάστημα και ενώ η 24χρονη απασχολούσε τον παθόντα, οι έτεροι δύο εισήλθαν σε γραφείο, ξεκλείδωσαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν τις εισπράξεις του καταστήματος, που ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των (1.200) ευρώ περίπου.