Αχαΐα

Ελεύθερος ο φανοποιός για τη φονική συμπλοκή στο Νέο Σούλι Αχαΐας (βίντεο)

Ο 40χρονος είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση από γείτονά του, μέσα στο συνεργείο του.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 40χρονος φανοποιός που κατηγορείται για το φονικό στο Νέο Σούλι Αχαΐας, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Σύμφωνα με τους όρους που του επιβλήθηκαν, την 1η και 16 κάθε μήνα θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ το Συμβούλιο συντάχθηκε με την πρόταση του Ανακριτή.