Λασιθίου

Μετανιωμένος δηλώνει ο 43χρονος για το φονικό στο Λασίθι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η σύζυγός του υποστηρίζει πως τον έπεισε να παραδοθεί, καθώς ο ίδιος ήταν έτοιμος να βάλει τέλος στη ζωή του.