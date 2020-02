Λασιθίου

Στη φυλακή ο τεχνικός ορθοπεδικός για την ασέλγεια στην ανήλικη

Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο τεχνικός ορθοπεδικός που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου, κατηγορούμενος για ασελγείς πράξεις σε βάρος 12χρονου κοριτσιού. Η αποκάλυψη της υπόθεσης είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο ενώ σε βάρος του ακολούθησαν καταγγελίες και από άλλες κοπέλες που υποστηρίζουν ότι βίωσαν στα χέρια του έναν εφιάλτη.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Νεάπολης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο χωρίς ελαφρυντικό και του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά ετών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, μιλάει για σκευωρία και μάλιστα έχει προχωρήσει σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, εμμένοντας στην αθωότητα του. Την Δευτέρα ωστόσο, σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, καλείται να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Ηρακλείου για τις καταγγελίες που ακολούθησαν της δημοσιοποίησης της υπόθεσης με το 12χρονο κορίτσι. Υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος του από άλλες κοπέλες που οδήγησαν στον σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας.

Για την υπόθεση που εκδικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου μετά από αρκετές αναβολές, ο τεχνικός ορθοπεδικός (τα στοιχεία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα με εισαγγελική διάταξη) δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ομόφωνη απόφαση του το δικαστήριο αποφάσισε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας και των πρακτικών της δίκης και να διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση συμπληρωματικής κακουργηματικής ποινικής δίωξης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.

Ο κατηγορούμενος σε άλλη υπόθεση στο παρελθόν είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για την κατηγορία του βιασμού μιας 18χρονης φοιτήτριας, όμως στο δεύτερο βαθμό αθωώθηκε με την πλειοψηφία των ενόρκων.

Η υπόθεση της 12χρονης αφορά χρονικά την περίοδο από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2015. Καταγγέλθηκε ότι το κορίτσι έπεσε θύμα ασελγών πράξεων καθώς ο τεχνικός ορθοπεδικός φέρεται να της έκλεισε τα μάτια, λέγοντας της ότι θα της βάλει στο στόμα ένα φουσκωμένο χειρουργικό γάντι και αντί γι’ αυτό, ασέλγησε σε βάρος της.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε στο Λασίθι αρχές Δεκεμβρίου.

Πηγή: cretalive.gr