Κυκλάδες

Δήμαρχος Σίφνου: Χωρίς παιδίατρο όλο το νησί

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο περιφερειακό ιατρείο υπάρχει μόνο ένας γιατρός αυτή την περίοδο, κατήγγειλε η Μαρία Ναδάλη, κάνοντας λόγο για σοβαρό πρόβλημα στην Σίφνο.

Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σίφνος εξαιτίας της έλλειψης παιδιάτρου υπογράμμισε η δήμαρχος Μαρία Ναδάλη, με αφορμή την πρόσφατη εσπευσμένη μεταφορά βρέφους 40 ημερών από το νησί στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου με ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

«Στο περιφερειακό ιατρείο αυτήν την περίοδο είναι μόνο μία γιατρός γιατί ο δεύτερος είχε φύγει με την άδειά του. Παιδίατρος δεν υπάρχει στο ιατρείο, δεν υπάρχει στο νησί», εξήγησε η κ. Ναδάλη μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6

Όπως επισήμανε, πολλοί γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους στην Αθήνα όπου εκεί είναι ο παιδίατρος τους για να τα εξετάσει. Στο νησί, τα παιδιά όταν αρρωσταίνουν εξετάζονται από τον αγροτικό γιατρό ή τον επιμελητή Β' που υπηρετούν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις, έχουν σταλεί επιστολές στους αρμοδίους, χωρίς ωστόσο να έχει λυθεί το πρόβλημα. «Στο παρελθόν έχουν γίνει προκηρύξεις για γιατρούς και έχουν αποβεί άγονες. «Στις 21/1 στείλαμε επιστολή και στο υπ. Υγείας και στη Β΄ ΥΠΕ και θέσαμε τα θέματα που έχουμε στο ιατρείο. Την Πέμπτη είχαμε δημοτικό συμβούλιο και πήραμε δυναμικές αποφάσεις για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα», είπε στον ΘΕΜΑ 104,6 η κ. Ναδάλη.

«Δεν εγκαταλείπουμε, θα προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο να βρεθούν οι λύσεις που πρέπει γιατί η αγωνία όλων μας είναι τεράστια» κατέληξε η δήμαρχος Σίφνου.