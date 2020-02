Μεσσηνία

Σκύλος θρηνεί “φίλο” του που πέθανε από φόλα (εικόνα)

Γάτες, σκύλοι και κατσίκια έχασαν την ζωή τους από δηλητηριασμένες τροφές, ξεχειλίζοντας την οργή των Καλαματιανών για τα χέρια που τις… σκορπίζουν.

Ένας (όχι αδέσποτος) σκυλάκος τζακ ράσελ νεκρός κι ένας άλλος που μοιάζει με μπιγκλ με αμφίβολη τύχη, τουλάχιστον τρεις γάτες, αλλά και δύο κατσικάκια βρήκαν, επίσης, βασανιστικό θάνατο κοντά στο τέρμα της οδού Κρήτης στην Καλαμάτα, από φόλες που είχε σκορπίσει στην περιοχή ασυνείδητος.

Περιστατικά που, δυστυχώς, δεν είναι μεμονωμένα, αλλά έχουν γίνει καθημερινότητα για την πόλη μας, σε πολλές γειτονιές της. Το συναισθηματικό σοκ είναι μεγάλο και η αγανάκτηση του κόσμου ξεχειλίζει, ζητώντας να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα που σκορπίζουν αδιακρίτως το θάνατο και την οδύνη και ντροπιάζουν τον πολιτισμό μας.

Η κ. Μαρίνα, που διαμένει κοντά στην περιοχή όπου συνέβησαν τα χθεσινά περιστατικά, δεν έμεινε στα δάκρυα, αλλά πήγε στην Αστυνομία να αναφέρει το γεγονός. Δυστυχώς εκεί την απέτρεψαν από το να κάνει καταγγελία, λέγοντάς της ότι είναι άσκοπο όταν πρόκειται για άγνωστους δράστες. Ομολογουμένως αυτή η αντιμετώπιση δεν ταιριάζει με την πολύ θετική ανταπόκριση που είχε έως τώρα η τοπική Αστυνομία σε περιπτώσεις κακοποίησης ζώων, όμως με το να σηκώνει τα χέρια ψηλά στα αμέτρητα περιστατικά με φόλες αποτελεί έμμεση ενθάρρυνση για τους ανισόρροπους που σκορπίζουν ανενόχλητοι άδικο θάνατο.

Το θέμα πρέπει να δουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη ο Δήμος και όλες οι τοπικές Αρχές και φορείς. Το ίδιο αίσθημα ευθύνης που πρέπει να έχει κι ο καθένας από εμάς μεμονωμένα ως πολίτης, χωρίς να κλείνουμε τα μάτια και να προσπερνάμε καταθέτοντας απλώς τη λύπη μας. Η περίπτωση της κ. Μαρίνας είναι παραδειγματική. Συγκλονισμένη που είδε το ζώο να ξεψυχά μπροστά στα μάτια της, προσπάθησε στη συνέχεια να πιάσει το δεύτερο σκύλο για να τον προστατεύσει. Δεν τα κατάφερε και σκέφτηκε να πάει σε κτηνιατρείο για να πάρει αντίδοτο σε περίπτωση που το βρει αργότερα δηλητηριασμένο. Εκτός από την Αστυνομία, κάλεσε το Δήμο να μαζέψει τα πτώματα. Περίμενε εις μάτην κάποιες ώρες και μετά σκέφτηκε ότι δεν έχει νόημα να ασχοληθεί με αυτά που δεν έχουν ελπίδα «να γυρίσουν πίσω».

«Ίσα ίσα ίσως είναι καλή ιδέα να τα βλέπουν οι περαστικοί, μήπως και ευαισθητοποιηθούν», σκέφτηκε ακόμη. Και έκανε και κάτι επιπλέον: έφτιαξε και τοιχοκόλλησε αφίσες, καλώντας τον κόσμο να καταγγέλλει ανάλογα περιστατικά στους Δήμους και την Αστυνομία (ακόμα κι αν η μήνυση είναι κατά αγνώστων) και υπενθυμίζοντας ότι τα ζώα προστατεύονται από τους νόμους και η κακοποίηση και εγκατάλειψή τους έχει συνέπειες. Ειδικά για τις φόλες, προβλέπεται 1,5 χρόνος φυλάκισης για τους δράστες και 30.000 ευρώ πρόστιμο.

Και ο επίλογος από την κ. Μαρίνα: Θα τους βρούμε!

