Χαλκιδική

Νεκρός οδηγός ΙΧ που καρφώθηκε σε μεταλλικές μπάρες

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό στις "προστατευτικές" μπάρες.

(εικόνα αρχείου)

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε χθες το βράδυ ένας 57χρονος στην Ποτίδαια Χαλκιδικής.

Γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα το οποίο κινούνταν στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών - Κασσάνδρας, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μεταλλικές μπάρες στο ύψος των Ξενοδοχείων, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.