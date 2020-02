Αχαΐα

Παρίσταναν τις καλόγριες και “ξάφριζαν” μαγαζιά

Οι δυο γυναίκες έγιναν αντιληπτές από αστυνομικούς…

Στα χέρια των Αστυνομικών έπεσαν το πρωί του Σαββάτου δύο γυναίκες οι οποίες, προσποιούμενες τις καλόγριες έμπαιναν σε καταστήματα στην Πάτρα και έκλεβαν προϊόντα.

Οι δύο τσιγγάνες, σύμφωνα με το thebest.gr, έγιναν αντιληπτές από τους άνδρες της Αστυνομίας και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος.