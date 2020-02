Χανιά

Ανεμοστρόβιλος “θέρισε” καλλιέργειες (εικόνες)

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά του.

Πολλές καταστροφές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων. Ανάμεσα στα “θύματά” του και αρκετές αγροτικές καλλιέργειες.

Χαρακτηριστικό της καταστροφής που άφησε στο πέρασμά του ο ανεμοστρόβιλος είναι τα όσα ανάρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο facebook, ο Κώστας Χαρτζουλάκης.

Είναι ιδιοκτήτης θερμοκηπίου και το είδε από τη μία στιγμή στην άλλη να καταστρέφεται.

Επιπλέον, εκφράζει και το παράπονό του σχετικά με την αντιμετώπιση που έχει ο αγροτικός κόσμος από τις αρμόδιες αρχές, λέγοντας: “… χώρα που δεν στηρίζει την αγροτική παραγωγή, η ιστορία δείχνει ότι δεν έχει μέλλον”!

