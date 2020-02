Δωδεκανήσα

Ρόδος: Το “Blue Star 2” έδεσε στο λιμάνι μετά από… 9 ώρες

Μετά από πολύωρη “μάχη με τα κύματα” έδεσε το “Blue Star 2” στο λιμάνι της Ρόδου. Αποβίβασε επιβάτες και οχήματα.

Στο λιμάνι της Ρόδου κατέπλευσε τελικά στις 18:50 το απόγευμα το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2» που λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή δεν μπορούσε να προσεγγίσει από το πρωί στο σημείο και παρέμενε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Το πλοίο αφού αποβιβάσει επιβάτες και οχήματα αναμένεται να αναχωρήσει για τον προορισμό του και τη συνέχιση του δρομολογίου του.

Στο πλοίο επέβαιναν 249 επιβάτες, 70 ΙΧ οχήματα, 75 φορτηγά και 7 δίκυκλα.

Το «Blue Star 2» είχε αναχωρήσει χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά για Σύρο, Πάτμο,Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο.