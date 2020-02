Θεσσαλονίκη

Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό τροχαίο με τραυματία οδηγό μηχανής.

(φωτογραφία αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εμπλέκεται οδηγός μηχανής, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο δικυκλιστή, για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Πηγή: grtimes.gr