Θεσσαλονίκη

Νέο αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών (βίντεο)

Αναστάτωση και τραυματισμοί από την συμπλοκή. Τέσσερις προσαγωγές από την ΕΛΑΣ.

Νέο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, δύο Πακιστανοί κατήγγειλαν επίθεση από ομοεθνείς τους, με σκοπό την ληστεία, στην οδό Μοναστηρίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε τα δύο θύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν τη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.

Ένας εκ των «πρωταγωνιστών» του επεισοδίου φέρει τραύματα στο πόδι, ενώ ένας δεύτερος επιφανειακά τραύματα στο στήθος.

Εως τώρα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τέσσερις προσαγωγές σύμφωνα με το grtimes.gr.