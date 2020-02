Σάμος

Στο ΣτΕ για τις επιτάξεις ο δήμος Ανατολικής Σάμου

Η δημοτική Αρχή προαναγγέλλει προσφυγή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

Δια της νομικής οδού επιχειρεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμου να μπλοκάρει την επίταξη ιδιωτικών εκτάσεων στη περιοχή “Ζερβού” Βαθέος, που αποφάσισε η κυβέρνηση για τη δημιουργία κλειστού κέντρου μεταναστών. Προαναγγέλλει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όπως γράφει το Samos24: «ο Δικηγορικός σύλλογος Σάμου σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Σάμου και τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε διαδικασίες ακύρωσης των πράξεων της Διοίκησης, αποφάσισε να διορίσει την Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, τρεις Δικηγόρους μέλη του Δ.Σ Σάμου, οι οποίοι σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα του Δήμου και με Δικηγορικό γραφείο Αθηνών που εξειδικεύεται στο Διοικητικό Δίκαιο να ασκήσουν ενώπιον του ΣτΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τις δέουσες διαδικασίες κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν την επίταξη ιδιωτικών εκτάσεων στη περιοχή “Ζερβού” Βαθέος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς επίσης και κατά κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξεως και Υπουργικής αποφάσεως σχετικής με το καθεστώς και τη λειτουργία της δομής στην ως άνω θέση».