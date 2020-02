Θεσσαλονίκη

Σπίτι “λαμπάδιασε” μέσα σε δευτερόλεπτα (εικόνες)

Το ακίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη.

Φωτιά σε εγκαταλειμμένη οικία στη δυτική Θεσσαλονίκη ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η πυρκαγιά τύλιξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρο το σπίτι, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, έναντι του γηπέδου Θερμαϊκού, στην δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο έξω από το σπίτι υπήρχαν σωρευμένα διάφορα απορρίμματα.

Στο σπίτι έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: thestival.gr