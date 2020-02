Ηράκλειο

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από τριάντα ημέρες!

Μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που εισέβαλαν στο σπίτι.

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του το μεσημέρι του Σαββάτου, από άνδρες του Α. Τ. Φαιστού, ένας άνδρας στο Τυμπάκι.

Ο άτυχος άνδρας, είχε πεθάνει πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-mesara.gr.

Ο άνδρας εργαζόταν παλιότερα στην περιοχή και σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είχε συγγενείς να τον αναζητήσουν.

Μάλιστα είχε να δώσει σημεία ζωής αρκετές μέρες.

Το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν μακάβριο, καθώς η σορός βρισκόταν σε αποσύνθεση…