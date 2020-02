Εύβοια

Αδέρφια και με “πλούσια” δράση οι ληστές της γιαγιάς στην Εύβοια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την κλείδωσαν, τις άρπαξαν 4000 ευρώ και κοσμήματα. Η κατάθεση της γιαγιάς οδήγησε στην σύλληψή τους.

Άμεσα αντανακλαστικά επέδειξαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τήματος Κύμης, οι οποίοι έφθασαν πολύ γρήγορα στην εξιχνίαση της ληστείας σε βάρος 80χρονης τα ξημερώματα Σαββάτου (15.2) στο χωριό Κονίστρες, στην Εύβοια.

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που τους έδωσε η ηλικιωμένη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επρόκειτο για σεσημασμένους κακοποιούς, έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση δύο ανδρών ηλικίας 37 και 34 ετών, αδερφών, που μένουν σε κοντινό χωριό.

Τα αδέρφια συνελήφθησαν με τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας, κατά συναυτουργία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Το χρονικό του εφιάλτη

Οι δράστες είχαν παραβιάσει την μπαλκονόπορτα της 80χρονης την ώρα που κοιμόταν και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου full face. Πήγαν στο δωμάτιο της και την ακινητοποίησαν με την απειλή μαχαιριού και κατσαβιδιού.

Στη συνέχεια ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού και αφαίρεσαν 4.000 ευρώ, καθώς και τα χρυσαφικά της.

Φεύγοντας, προκειμένου η ηλικιωμένη να μην ειδοποιήσει κάποιον συγγενή ή την αστυνομία, την κλείδωσαν στο δωμάτιό της, έσπασαν το κινητό της και έκοψαν και το καλώδιο του σταθερού τηλεφώνου.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι των αδερφών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

2 κουκούλες, τύπου full face,

3 μαχαίρια και 3 σουγιάδες,

κυνηγετικό όπλο και πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων,

2 κατσαβίδια, 6 φανοί και ζεύγος γαντιών,

18 ρολόγια χειρός, διαφορών μαρκών, ο τρόπος κτήσης των οποίων διερευνάται, καθώς και

το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ που αποδόθηκε στην παθούσα.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κύμης, που εξετάζει την εμπλοκή τους στη διάπραξη και άλλων εγκληματικών ενεργειών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.