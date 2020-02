Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε σχολείο

Εκκενώθηκε αθλητικός χώρος, στον οποίο ήταν σε εξέλιξη αγώνας μπάσκετ.

Κατασβέστηκε η φωτιά, που ξέσπασε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι, στο υπόγειο του 1ου Γυμνασίου Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά, που προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε στο υπόγειο του κτηρίου, σε αίθουσα με αποθηκευμένα θρανία, αλλά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο από την Πυροσβεστική, χωρίς να επεκταθεί σε άλλο χώρο της σχολικής μονάδας.

Προληπτικά εκκενώθηκε παρακείμενος αθλητικός χώρος στον οποίο ήταν σε εξέλιξη αγώνας μπάσκετ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.