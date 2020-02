Δωδεκανήσα

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο – Νεκρός ο ποδηλάτης

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ποδηλάτης μετά από τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, στην Κω.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ποδήλατο που οδηγούσε 70χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ποδηλάτη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Κω.