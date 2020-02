Ηλεία

Τραγωδία: “Έσβησε” 2χρονο κοριτσάκι

Σε κατάσταση σοκ η μητέρα που αντίκρισε το άψυχο σώμα του παιδιού της.

Σε θλίψη έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία η είδηση του χαμού ενός μικρού κοριτσιού, μόλις 2 ετών.

Σύμφωνα με ο alexandreia-gidas.gr, αργά το βράδυ η μητέρα βρήκε την μικρούλα να μην έχει τις αισθήσεις της.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι της τραγικής απώλειας.