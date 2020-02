Κυκλάδες

Πυρκαγιά σε σκάφος στη Μύκονο

Με την συνδρομή του μοναδικού επιβαίνοντα του σκάφους, στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά...

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο νέο λιμάνι της Μυκόνου, όταν στελέχη του τοπικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκαν για πυρκαγιά σε σκάφος εντός του όρμου της μαρίνας.

Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο φουσκωτό σκάφος «ΜΑΡΣΟΥΛΑΚΙ» Λ.Μ. 1204, ενώ με την συνδρομή του μοναδικού επιβαίνοντα του σκάφους, κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά με τη χρήση πυροσβεστήρων.

Το ανωτέρω σκάφος ανελκύθηκε και μεταφέρθηκε στην οικία του ιδιοκτήτη του. Προανάκριση, διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση.