Λασιθίου

Λασίθι: Απολογείται ο δράστης του άγριου φονικού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τρεις ώρες νωρίτερα στον ανακριτή ο 43χρονος που αφαίρεσε την ζωή 73χρονου και τραυμάτισε τον γιο του για κτηματικές διαφορές. Τεταμένο το κλίμα στο χωριό των θυμάτων.

Κάτω από άκρα μυστικότητα και για την αποφυγή επεισοδίων οδηγήθηκε στις 7 το πρωί ο δράστης του φονικού στη Νεάπολη, όπου ένας 73χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιος του θύματος, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή ήταν προγραμματισμένη για τις 10.00 σήμερα το πρωί, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη μετέφερε τον κατηγορούμενο τρεις ώρες νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Νεαπόλεως, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 43χρονος μετά το φονικό, παρέμενε κρυμμένος και εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου, με δάκρυα στα μάτια ενώπιον του εισαγγελέα Νεάπολης και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο συνήγορος του, Γιώργος Στειακάκης, ο 43χρονος αμέσως μετά την δολοφονία μετάνιωσε για τις πράξεις του ενώ κατά την πρώτη κατάθεσή του στον εισαγγελέα κατέρρευσε. «Ο 43χρονος δηλώνει μετανιωμένος. Με δάκρυα στα μάτια ζητούσε συγνώμη για όσα έχει κάνει. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του, αμέσως μετά το συμβάν ήθελε να βάλει τέλος στην ζωή του όμως μετά από πιέσεις των συγγενών του ήρθαν σε επαφή μαζί μου και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες της παράδοσης», επεσήμανε ο κ. Στειακάκης.

Για προσχεδιασμένο έγκλημα έκανε λόγο από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, εκπροσωπώντας την οικογένεια του θύματος. Στο χωριό Κουρούνες της Νεάπολης πάντως επικρατεί αναβρασμός ενώ η οικογένεια του δράστη φέρεται να έχει φυγαδευτεί από την αστυνομία, υπό τον φόβο αντεκδίκησης.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί μάλιστα στους κόλπους της οικογένειας του 73χρονου που έχασε τη ζωή του και του 45χρονου γιου του που τραυματίστηκε σοβαρά, είναι το γεγονός, ότι τη Πέμπτη, φυγαδεύτηκε από την αστυνομία ώστε να μην έρθει σε επαφή με τους συγγενείς του θύματος. Αιτία για τη δολοφονική επίθεση ήταν οι κτηματικές διαφορές του δράστη με την οικογένεια των θυμάτων. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό Κουρούνες της Νεάπολης Λασιθίου.

Ο δράστης παραδόθηκε δύο μέρες μετά τη δολοφονία του 73χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του γιου του θύματος στην κοιλιακή χώρα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου όπου είχε υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στην ΜΕΘ.

Πηγή: cretapost.gr, ekriti.gr