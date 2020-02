Θεσσαλονίκη

Πανό - μήνυμα του ΠΑΜΕ στο ΚΘΒΕ (εικόνες)

Μέλη του ΠΑΜΕ κρέμασαν γιγαντιαίο πανό στην πρόσοψη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Με αφορμή την αυριανή τους κινητοποίηση, μέλη του ΠΑΜΕ, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, κρέμασαν ένα γιγαντιαίο πανό στην πρόσοψη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη.

Το μήνυμα του ΠΑΜΕ

Στη σημερινή δράση συμμετέχουν και μέλη φοιτητικών συλλόγων. «Να αποσυρθεί ο νόμος λαιμητόμος Κατρούγκαλου - Βρούτση» είναι το μήνυμα του πανό που ανήρτησαν τα μέλη του ΠΑΜΕ.

