Ημαθία

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του 2χρονου κοριτσιού

Θρήνος στην Ημαθία για το μικρό αγγελούδι που "έσβησε" ξαφνικά. "Φως" στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Σε θλίψη έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός μικρού κοριτσιού, μόλις 2 ετών.

Σύμφωνα με το ιατρικό από το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, την Κυριακή 16/02/2020 περί τις 02:00πμ διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας κοριτσάκι 2 ετών, συνοδεία δύο ιατρών που εφάρμοζαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για τουλάχιστον 25 λεπτά.

Το παιδί προσήλθε απνοϊκό κυανωτικό χωρίς σημεία ζωής, διασωληνώθηκε άμεσα και συνεχίστηκε ΚΑΡΠΑ για άλλα 30 λεπτά χωρίς κανένα σημείο ανάνηψης. Σημειώθηκε ώρα θανάτου 02:42 πμ.

Δεν αναφέρθηκε ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ενώ «φως» στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατριδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη.