Λασιθίου

Βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό στο Λασίθι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο 43χρονος κτηνοτρόφος πυροβολεί από απόσταση αναπνοής πατέρα και γιο...

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το "φως" της δημοσιότητας για το φονικό που συγκλόνισε το Λασίθι της Κρήτης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του cretapost.gr, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο 43χρονος κτηνοτρόφος από τις Κουρούνες πυροβολεί από απόσταση αναπνοής πατέρα και γιο, μπροστά στα σοκαρισμένα μάτια της κόρης και αδερφής αντίστοιχα των θυμάτων.

Είναι η ίδια που λίγα λεπτά αργότερα χτυπάει το κεφάλι της από απόγνωση και απελπισία, βλέποντας τα αγαπημένα της πρόσωπα να κείτονται αιμόφυρτα στο έδαφος.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του 73χρονου και μητέρα του τραυματία που παρακολουθεί τα τεκταινόμενα από κοντινή απόσταση και μόλις βλέπει άνδρα και γιο στο έδαφος τρέχει κοντά τους παρά το γεγονός ότι ο ένοπλος δράστης παραμένει στο σημείο του μακελειού.





Πηγή: cretapost.gr