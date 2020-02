Λασιθίου

Στην φυλακή ο 43χρονος για το φονικό στο Λασίθι - Επιχείρησαν να τον λιντσάρουν (εικόνες)

Ο 43χρονος φερόμενος ως δράστης του άγριου φονικού απολογήθηκε εν μέσω επεισοδίων. Βίντεο "φωτιά" κατατέθηκε στον Ανακριτή.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή Λασιθίου ο 43χρονος φερόμενος ως δράστης του φονικού στις Κουρούνες Λασιθίου με θύμα έναν 73χρονο και τραυμάτισε σοβαρά τον γιο του.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια κάτω από άκρα μυστικότητα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η μεταγωγή του έγινε στις 7 το πρωί, έτσι ώστε να μην "πέσει" πάνω στους εξοργισμένους συγγενείς του θύματος.

Το ίδιο όμως δεν έγινε κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια καθώς ένα οργισμένο πλήθος κόσμου τον περίμενε και τον αποδοκίμασε με φωνές και ύβρεις.

Την ίδια ώρα ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Γιώργος Στειακάκης, καταγγέλλει την πρακτική του συνηγόρου της οικογένειας του θύματος να δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο καταγράφεται το άγριο φονικό που στοίχισε τη ζωή στον 73χρονο.





Την ίδια ώρα σοκαριστικές είναι οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το άγριο φονικό, μέσω ενός συγκλονιστικού βίντεο.

Πηγή: cretapost, ekriti, flashnews