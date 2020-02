Σέρρες

Πυροβόλησαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρουσία αστυνομικών, στην διάρκεια ελέγχων για ρευματοκλοπή, έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Παραλίγο τραγωδία νωρίς το μεσημέρι σε επιχείρηση στο χωριό Σκούταρι των Σερρών.

Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ μαζί με αστυνομικούς πήγαν να κόψουν το ρεύμα, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για ρευματοκλοπή.

Μόλις όμως το συνεργείο έγινε αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης το κλίμα οξύνθηκε. Μάλιστα ένας από αυτούς στράφηκε κατά των αστυνομικών. Στη συνέχεια άρπαξε ένα όπλο και πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η υποδιεύθυνση ασφάλειας Σερρών